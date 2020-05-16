Сутки на увольнение. Главврач в Армавире лишился должности после протеста медиков
Главврача больницы Армавира увольняют по итогам проверки местного минздрава видеообращения врачей лечебного учреждения на невыплаты дополнительных средств за работу в условиях эпидемии коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу губернатора Краснодарского края.
Решение об увольнении главврача городской больницы Армавира принято и будет реализовано в течение 24 часов, заявила заместитель главы региона Анна Минькова.
Напомним, в соответствии с поручением президента, выплаты за работу в условиях коронавируса устанавливаются с апреля на три последующих месяца. Врачам выплатят по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу и врачам «скорых» - по 50 тысяч рублей, фельдшерам, младшему медперсоналу и водителям «скорых» - по 25 тысяч рублей, пишет Газета. ru.
Ранее президент «Лиги защиты врачей» Семен Гальперин в эфире НСН призвал расследовать все случаи чиновничьего саботажа по невыплате медикам доплат за CJVID-19 и жестко их пресекать.
«Был приказ руководителя Следственного Комитета РФ (Александра Бастрыкина – прим. НСН) провести расследование случаев, когда медработникам не выплачивались положенные деньги. С другой стороны, в том же Нижнем Новгороде привлекли и МВД, и СК к «протестам» медиков. Надо понимать, какой результат дадут в отношение медработников эти встречные действия, чтобы понимать, будет ли в регионах выполнено поручение президента и правительства. Если не наказывать чиновников, которые саботируют приказы, дело не сдвинется! Из-за этого Путину пришлось им надавать по шапке. Это вынужденная мера. Без этого мы не справились с саботажем местных чиновников, который надо пресекать очень жестко!» - заявил Гальперин.
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