Superjob: Работодатели в России массово изменят критерии выплаты премий
Представитель сервиса по поиску работы рассказал НСН о последствиях закона о запрете урезать премии работникам за дисциплину более чем на 20% от зарплаты.
Работодатели в России начнут массово менять критерии для выплаты сотрудникам премий после вступления в законную силу изменений в Трудовой кодекс, рассказал НСН директор департамента трудового права сервиса Superjob Александр Южалин.
Максимальное уменьшение премии с 1 сентября 2025 года не сможет превышать 20% от месячного заработка сотрудника. Об этом сообщил руководитель правового департамента Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Яков Купреев, передает ТАСС. По словам Южалина, чаще всего, когда работодатели устанавливают систему оплаты труда в организации, они разделяют выплату на гарантированную часть и стимулирующие выплаты, куда относятся в том числе премии. Последняя не является гарантированной, она выплачивается при выполнении работником тех критериев, которые поставит иму работодатель.
«Довольно часто встречается история, что работодатели по разным причинам - и в целях экономии, и в целях более весового аргумента в части управления персоналом - ставят обязательную часть заработной платы минимальной, иногда на уровне минимального размера оплаты труда. Если работник, например, имеет дисциплинарные взыскания, которые являются основанием для невыплаты вот этой стимулирующей части зарплаты, то он остается с минимальными выплатами», - пояснил Южалин.
На несправедливость такой ситуации и противоречие Трудовому законодательству несколько лет назад обратил внимание Конституционный суд. После этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс. Теперь, как считает представитель Superjob, многие работодатели могут изменить критерии для выплаты премий и других стимулирующих выплат сотрудникам.
«Сложно сказать, как изменения отразятся на практике. Многие будут пересматривать систему оплаты труда и будут ставить оплату премии не в зависимости от наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий, а от результата труда работника. То есть могут быть пересмотрены критерии выдачи премии. Не думаю, что это повлечет за собой массовые увольнения работников: уволить человека не так просто по закону, последствия и риски для работодателя могут быть довольно существенные. Поэтому многие работодатели и не хотели идти по пути увольнения, а пытались более простым способом идти через уменьшение заработной платы: если сотруднику не понравится, он уйдет сам. Сейчас в этом плане работодателю посложнее будет», - добавил специалист по трудовому праву.
HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН ранее объяснил «бешеные» зарплаты курьеров.
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