На несправедливость такой ситуации и противоречие Трудовому законодательству несколько лет назад обратил внимание Конституционный суд. После этого Госдума приняла поправки в Трудовой кодекс. Теперь, как считает представитель Superjob, многие работодатели могут изменить критерии для выплаты премий и других стимулирующих выплат сотрудникам.

«Сложно сказать, как изменения отразятся на практике. Многие будут пересматривать систему оплаты труда и будут ставить оплату премии не в зависимости от наличия или отсутствия дисциплинарных взысканий, а от результата труда работника. То есть могут быть пересмотрены критерии выдачи премии. Не думаю, что это повлечет за собой массовые увольнения работников: уволить человека не так просто по закону, последствия и риски для работодателя могут быть довольно существенные. Поэтому многие работодатели и не хотели идти по пути увольнения, а пытались более простым способом идти через уменьшение заработной платы: если сотруднику не понравится, он уйдет сам. Сейчас в этом плане работодателю посложнее будет», - добавил специалист по трудовому праву.

HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «АМАЛКО» Гарри Мурадян в пресс-центре НСН ранее объяснил «бешеные» зарплаты курьеров.







