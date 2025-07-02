Психолог объяснила, почему зумеры не идут работать в офис

Молодое поколение сегодня не готово работать там, где они чувствуют себя некомфортно, заявила бизнес-психолог Елена Шуренкова в пресс-центре НСН.

«Почему зумерам тяжело работать в офисе? Потому что они как раз воспитаны и выросли на коротких дофаминовых циклах, коротких видео и так далее. Для них важна свобода. Если для старших поколений было важно сколько-то лет проработать в офисе, это считалось важным и хорошим показателем, то для нового поколения это не так важно. Они чаще меняют работу, уходят, если им некомфортно или что-то не нравится», - рассказала она.

Согласно кадровому прогнозу Минтруда, на горизонте следующих пяти лет до 70% спроса на труд придется на грамотных, хорошо обученных «синих воротничков». Однако престиж этой категории профессий в России остается низким. Нехватка рабочего персонала — общемировая проблема. Мир получил переизбыток юристов, экономистов и маркетологов и катастрофическую нехватку тех, кто реально создает ценность: строит, чинит, доставляет, производит. Кадровый кризис изменил рынок труда. Теперь его главный тренд — высокий спрос на «синих воротничков», говорят эксперты в СМИ.

А в это время поколение Z и миллениалы все чаще выбирают не гонку, а равновесие. Они бодро подхватывают из соцсетей все тренды, стремящиеся вернуть человеку право на отдых, личные границы и уважение к собственному времени.

