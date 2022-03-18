SuperJob: Почти 70% россиян поддержали отмену масочного режима

68% россиян поддержали отмену масочного режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом 15% респондентов выступили против, а 17% - затруднились ответить.

В основном отмену масочного режима одобрили мужчины (72%), граждане в возрасте 35-44 лет (72%) и непривитые от коронавируса люди (73%).

В то же время почти 30% опрошенных собираются продолжить носить маски в общественных местах. Но 62% не будут этого делать.

По данным опроса населения городов-миллионников, отмену масочного режима в основном одобрили в Волгограде, Екатеринбурге и Омске (по 72%). Реже всего это поддерживают в Красноярске (68%). Продолжать носить маски в общественных местах чаще всего планируют в Казани и Красноярске (по 12%), а также Новосибирске и Уфе (по 11%).