SuperJob: Почти 70% россиян поддержали отмену масочного режима

68% россиян поддержали отмену масочного режима. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом 15% респондентов выступили против, а 17% - затруднились ответить.

В основном отмену масочного режима одобрили мужчины (72%), граждане в возрасте 35-44 лет (72%) и непривитые от коронавируса люди (73%).

В то же время почти 30% опрошенных собираются продолжить носить маски в общественных местах. Но 62% не будут этого делать.

По данным опроса населения городов-миллионников, отмену масочного режима в основном одобрили в Волгограде, Екатеринбурге и Омске (по 72%). Реже всего это поддерживают в Красноярске (68%). Продолжать носить маски в общественных местах чаще всего планируют в Казани и Красноярске (по 12%), а также Новосибирске и Уфе (по 11%).

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Опрос проводился с 15 по 17 марта 2022 года в более, чем 380 населенных пунктах России. В нем приняли участие граждане от 18 лет. В общем опросе участвовала 1 тысяча 600 человек, а в опросах населения городов-миллионников - 9 тысяч 600.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» поддержал решение московских властей об отмене масочного режима с 15 марта.

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ФОТО: РИА Новости
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