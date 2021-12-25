Superjob: Более трети россиян не любят корпоративы
Более трети россиян признались, что им не нравятся корпоративные праздники, сообщают аналитики сервиса Superjob по итогам исследования среди 1 600 респондентов из всех регионов России.
К любому формату новогоднего корпоратива готовы 13% опрошенных. При этом 12% опрошенных назвали вечер в кафе или ресторане лучшим вариантом праздника с коллегами.
Тимбилдинг или квест в качестве праздничного отдыха выбрал 6% респондентов, оказаться за городом на природе - 5%.
«За» фуршет в офисе проголосовали 4% участников исследования, 3% мечтают оторваться с коллективом в клубе.
Опрос был проведен в период 10-23 декабря 2021 года.
Ранее член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов заявил, что средний гонорар звёзд за новогодний корпоратив в 2021 году вырос до 1,5–2 млн рублей, сообщает РБК.
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