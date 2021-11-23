Организаторы корпоративов пожаловались на возросшие гонорары звёзд
Член Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ) Павел Воронцов заявил, что средний гонорар звёзд за новогодний корпоратив в 2021 году вырос до 1,5–2 млн рублей, сообщает РБК.
По его словам, это больше, нежели в допандемийном 2019 году, когда чаще всего озвучивалась сумма в 1–1,5 млн рублей. В НАОМ отметили, что в регионах гонорар звёзд увеличивается минимум на 25%.
Продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев, в свою очередь, заявил, что роста гонораров не заметил, наоборот, многие снизили расценки к Новому году и выразили желание «договариваться и торговаться».
Концертный директор ряда российских артистов Табриз Шахиди отметил, что наиболее востребованными на корпоративах в настоящее время являются Светлана Лобода, Леонид Агутин, Zivert, Валерий Меладзе, «Би-2», Вера Брежнева, Григорий Лепс, Николай Басков, Филипп Киркоров, Дима Билан, Полина Гагарина и Баста.
Ранее эксперты MICE-агентства «Аэроклуб Тур» провели исследование и выяснили, что проведение новогодних корпоративов обойдётся компаниям в России в среднем в 4—5 млн рублей, сообщает RT.
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