Валерия и старый ценник. Пригожин назвал условия для двойного гонорара
Продюсер объяснил НСН, что стоимость выступления артиста всегда зависит от условий, вдобавок, существует масса посредников, которые могут назначать заоблачный прайс.
Цены на корпоративы артистов зависят от многих факторов, включая перелеты в другие страны, заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Он отметил, что каждый артист стоит по-разному.
Средний гонорар звезд за новогодний корпоратив в 2021 году вырос до 1,5–2 млн рублей и в два раза превышает допандемийный уровень, ранее сообщили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий.
«Спрос рождает предложение. Артисты же не сумасшедшие люди, чтобы удваивать цены. Если, например, организаторы звонят за два дня до мероприятия, а это число занято, то, соответственно, цена может удвоиться. В целом никто в массе своей, насколько я знаю, не удваивал цены. Я могу отвечать только за Валерию. У нас цена осталась на уровне 5-7 лет, мы не меняли ее. Все подорожало на самом деле, если смотреть объективно. Музыканты тоже покупают инструменты, они тоже стоят дороже», - отметил Пригожин.
По его словам, гонорары если и выросли на корпоративах, но точно не на кассовых концертах. По словам продюсера, исходя из цен, всегда можно выбрать, какого артиста пригласить на корпоратив.
«Все стоят по-разному. Все зависит от того, кто гуляет, как гуляет и куда лететь. В Москве цена одна, на выезде цена другая. Ограничения, обстоятельства, сложности. Тут нельзя сказать, что кто-то взял и специально поднял. Эти цены варьировались всегда. Они всегда гуляли в разные стороны. Потом существует куча посредников. Артист, порой, даже не знает, какую цену за него объявляют», - подчеркнул Пригожин.
Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+33 996 / сут.
Умерли
267 тыс.+1 243 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+36 051 / сут.
- Бывший муж погибшей в ДТП с участием Собчак потребовал от телеведущей $2 млн
- Умерла старейшая жительница Земли
- Актриса Светличная попала в реанимацию
- The Hatters, Арбенина, ДДТ... Известные артисты выступят на благотворительном концерте в Москве
- Песню группы «Порнофильмы» признали экстремистской
- Адвокат Моргенштерна опасается за жизнь певца после обвинения в продаже наркотиков
- Украина готовит к мобилизации более 200 тысяч солдат в резерве
- Путин поручил наградить сборную России, победившую на EuroSkills в Граце
- Мурашко заявил о сокращении числа больных COVID-19 на 14%
- Минфин США ввёл санкции против компании и судна, связанных с «Северным потоком - 2»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru