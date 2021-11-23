Валерия и старый ценник. Пригожин назвал условия для двойного гонорара

«Спрос рождает предложение. Артисты же не сумасшедшие люди, чтобы удваивать цены. Если, например, организаторы звонят за два дня до мероприятия, а это число занято, то, соответственно, цена может удвоиться. В целом никто в массе своей, насколько я знаю, не удваивал цены. Я могу отвечать только за Валерию. У нас цена осталась на уровне 5-7 лет, мы не меняли ее. Все подорожало на самом деле, если смотреть объективно. Музыканты тоже покупают инструменты, они тоже стоят дороже», - отметил Пригожин.

По его словам, гонорары если и выросли на корпоративах, но точно не на кассовых концертах. По словам продюсера, исходя из цен, всегда можно выбрать, какого артиста пригласить на корпоратив.

«Все стоят по-разному. Все зависит от того, кто гуляет, как гуляет и куда лететь. В Москве цена одна, на выезде цена другая. Ограничения, обстоятельства, сложности. Тут нельзя сказать, что кто-то взял и специально поднял. Эти цены варьировались всегда. Они всегда гуляли в разные стороны. Потом существует куча посредников. Артист, порой, даже не знает, какую цену за него объявляют», - подчеркнул Пригожин.

Пригожин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что дело против «Муз-ТВ» - это предупреждение для всех остальных и давление со стороны государства на свободу слова.

