«Сумятица и аварии»: В изменениях ПДД увидели риски для водителей
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр сказал НСН, что законодатели уже несколько раз меняли правила движения на круговом перекрестке, недопонимания приводят к авариям на дорогах.
Новый пакет изменений в ПДД нельзя назвать революционным, но очередные новшества для водителей на круговых перекрестках могут привести к сумятице на дорогах, сказал в эфире НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.
В России с 1 марта вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Так, меняются правила проезда перекрёстков с круговым движением, водителей ждут штрафы за заезд на «островок направляющий», изменилось обозначение зон платной парковки. Также электросамокаты и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ) и вписаны в ПДД. Хайцеэр обозначил основные новшества и рассказал о «недоработках» законодателей.
«Круговое движение – это, пожалуй, самое обсуждаемое, потому что меняют правила уже третий раз. Здесь не сделано революционных шагов, это снова приведет к какой-то сумятице, потому что люди не могут никак привыкнуть к круговому движению. Именно из-за этого и происходят аварии. Законодатели постоянно пытаются что-то усовершенствовать, а это к положительному результату не ведет. Надеюсь, что это будет последнее изменение. Риски в нововведениях есть, будут недопонимания. Было бы логично, если бы нам сказали, что водители на круге – в приоритете, а въезжающие ожидают», - объяснил он.
Отдельно Хайцеэр отметил нововведения, касающиеся электросамокатов и гироскутеров, которые «наконец» получили официальный статус и вписаны в правила дорожного движения.
«Среди нововведений есть актуальные вещи, которые необходимы, но не до конца результативны. Например, наконец-то появилось понятие «средство индивидуальной мобильности», знаки для них, ограничение скорости – для самокатов, гироскутеров и прочих. Репрессивных мер по отношению к ним нет, это проблема», - отметил он.
Остальные изменения собеседник НСН назвал незначительными.
С этого дня при въезде на круговой перекрёсток не с главной дороги водитель транспортного средства должен уступить ее тем, кто уже движется по нему. В случае пересечения равнозначных улиц, пропускать нужно будет тех водителей, кто уже оказался на кругу.
Также с 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей.
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