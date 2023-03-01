«Сумятица и аварии»: В изменениях ПДД увидели риски для водителей

Новый пакет изменений в ПДД нельзя назвать революционным, но очередные новшества для водителей на круговых перекрестках могут привести к сумятице на дорогах, сказал в эфире НСН вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

В России с 1 марта вступают в силу поправки в правила дорожного движения. Так, меняются правила проезда перекрёстков с круговым движением, водителей ждут штрафы за заезд на «островок направляющий», изменилось обозначение зон платной парковки. Также электросамокаты и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности (СИМ) и вписаны в ПДД. Хайцеэр обозначил основные новшества и рассказал о «недоработках» законодателей.

«Круговое движение – это, пожалуй, самое обсуждаемое, потому что меняют правила уже третий раз. Здесь не сделано революционных шагов, это снова приведет к какой-то сумятице, потому что люди не могут никак привыкнуть к круговому движению. Именно из-за этого и происходят аварии. Законодатели постоянно пытаются что-то усовершенствовать, а это к положительному результату не ведет. Надеюсь, что это будет последнее изменение. Риски в нововведениях есть, будут недопонимания. Было бы логично, если бы нам сказали, что водители на круге – в приоритете, а въезжающие ожидают», - объяснил он.