«Бутылки и сигареты»: Автоэксперт усомнился в штрафах для водителей за мелкий мусор

Он также отметил, что пока не известно, будут ли россиян штрафовать за выброшенные пластиковые бутылки.

С 11 января в России начнут использовать видеокамеры для наказания водителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Штрафы составят до 200 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал неадекватными крупные штрафы за выброшенный мусор. При этом он объяснил, что самые крупные штрафы будут распространяться на водителей грузовиков, вываливающих мусор на обочинах дорог.

