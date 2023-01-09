«Бутылки и сигареты»: Автоэксперт усомнился в штрафах для водителей за мелкий мусор

Штрафы за выброшенный из автомобилей мусор будут распространяться только на большие объемы, предположил автоэксперт Вячеслав Субботин.

«За сигаретные бычки вряд ли будут наказывать», - сказал Субботин «Вечерней Москве».

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Он также отметил, что пока не известно, будут ли россиян штрафовать за выброшенные пластиковые бутылки.

С 11 января в России начнут использовать видеокамеры для наказания водителей, выбрасывающих мусор в неположенных местах. Штрафы составят до 200 тысяч рублей.

Ранее автоэксперт Вячеслав Лысаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал неадекватными крупные штрафы за выброшенный мусор. При этом он объяснил, что самые крупные штрафы будут распространяться на водителей грузовиков, вываливающих мусор на обочинах дорог.

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ФОТО: РИА Новости
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