Российских водителей будут проверять на опьянение по-новому

С этого времени процедуру можно будет проводить без понятых, при этом видеозапись должна вестись в обязательном порядке. В случае подозрения на опьянение водителя транспортного средства сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Это придется сделать при запахе алкоголя изо рта, неустойчивости тела, нарушении речи, резком изменении цвета кожи лица или неподобающем поведении.

Освидетельствование проводится с использованием утвержденных средств измерений, способных записываться результаты на бумажном носителе.

Ранее государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила об организации рейда в Москве по выявлению нетрезвых водителей до 26 февраля включительно.

