Российских водителей будут проверять на опьянение по-новому
С 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей, сообщает РИА Новости.
С этого времени процедуру можно будет проводить без понятых, при этом видеозапись должна вестись в обязательном порядке. В случае подозрения на опьянение водителя транспортного средства сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.
Это придется сделать при запахе алкоголя изо рта, неустойчивости тела, нарушении речи, резком изменении цвета кожи лица или неподобающем поведении.
Освидетельствование проводится с использованием утвержденных средств измерений, способных записываться результаты на бумажном носителе.
Ранее государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила об организации рейда в Москве по выявлению нетрезвых водителей до 26 февраля включительно.
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