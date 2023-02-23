Российских водителей будут проверять на опьянение по-новому

С 1 марта в России вступят в силу новые правила освидетельствования на алкогольное опьянение водителей, сообщает РИА Новости.

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С этого времени процедуру можно будет проводить без понятых, при этом видеозапись должна вестись в обязательном порядке. В случае подозрения на опьянение водителя транспортного средства сотрудники госавтоинспекции могут провести его освидетельствование в присутствии двух понятых или с применением видеозаписи.

Это придется сделать при запахе алкоголя изо рта, неустойчивости тела, нарушении речи, резком изменении цвета кожи лица или неподобающем поведении.

Освидетельствование проводится с использованием утвержденных средств измерений, способных записываться результаты на бумажном носителе.

Ранее государственная инспекция безопасности дорожного движения объявила об организации рейда в Москве по выявлению нетрезвых водителей до 26 февраля включительно.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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