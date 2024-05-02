«Антигуманно!»: Учителя выступили против возвращения телесных наказаний в школах

Нужно создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить школьников, и воспитывать их, отметил в эфире НСН Дмитрий Казаков. 

Возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН.

Ранее зампред организации «Клуб адмиралов» Валерий Дорогин в ходе дебатов в Мосгордуме выступил с предложением вернуть телесные наказания в школы. По его словам, «битье определяет сознание», и введение системы взысканий и поощрений, аналогичной армейской, поможет школьникам лучше понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Казаков выступил против такой инициативы.

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«Это ненормально, вводить такую систему ни в коем случае нельзя. У нас путают иногда воспитательные традиции, которые существовали, со школьными современными традициями… Или пытаются какие-то нормы из прошлого или из других групп привнести в школу. Видимо, у этого человека есть понимание, как надо в армии, но очень сильно сомневаюсь, что телесные наказания в армейской службе или кадетских корпусах это хорошо. А уж в школе это точно не тот вид наказания, который возможен. Да, все прекрасно знают, что они раньше были, но от них отказались и это правильно. Применять эти практики в современном мире не нужно, это большие шаги назад, это антигуманно», – сказал Казаков.

Он отметил, что необходимо создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить школьников, и воспитывать их.

«Нужно создавать условия для работы учителя, педагогов. Нужно развивать психологические службы, учителям должно быть комфортно работать, чтобы было время учить и воспитывать. А когда учителя работают в невыносимых условиях, естественно, достучаться до кого-то нет времени. Часто, к сожалению, тоже начинают происходить вещи очень страшные, когда учителя позволяют себе некорректное поведение в отношении учеников… Но и ученики тоже, в том числе. Сейчас условия в школе очень сложные и плохие», – резюмировал собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что прокуратура и Следственный комитет начали проверки после видео с избиением учителем школьника во Владимире, тогда педагога уволили. На кадрах, которые распространились в СМИ, видно, мужчина несколько раз ударил рукой мальчика, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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