«Антигуманно!»: Учителя выступили против возвращения телесных наказаний в школах

Возвращать телесные наказания в школы ни в коем случае нельзя, применять такие практики в современном мире антигуманно, заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков в разговоре с НСН.

Ранее зампред организации «Клуб адмиралов» Валерий Дорогин в ходе дебатов в Мосгордуме выступил с предложением вернуть телесные наказания в школы. По его словам, «битье определяет сознание», и введение системы взысканий и поощрений, аналогичной армейской, поможет школьникам лучше понимать, что такое хорошо и что такое плохо. Казаков выступил против такой инициативы.