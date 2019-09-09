Сукачёва и Чёрта удивила публика фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ»

В первые выходные сентября Москва отпраздновала свой 872-й День Рождения. «НАШЕ Радио» подарило москвичам и гостям столицы грандиозное afterparty фестиваля «НАШЕСТВИЕ», которое проходило 7 и 8 сентября на проспекте Сахарова. За два дня площадку фестиваля посетили более 220 тысяч человек.

Музыкальная программа фестиваля закончилась выступлением Гарика Сукачёва. Музыкант признался в интервью НСН, что его порадовала как отличная погода, так и количество зрителей.

«Отличный день, прекрасная погода. Так много людей: и молодежь, и детишки даже были, хотя им положено уже спать в это время. Они, наверное, долго спали днем, чтобы быть с родителями вечером», - заявил Сукачёв.

Душевность зрителей фестиваля подметил и лидер группы «Пилот» Илья Чёрт. Он заявил НСН, что его поразило единение аудитории.

«Мне понравилось именно, как вели себя люди. Обычно на таком крупном фестивале все это как-то мертво выглядит: люди стоят, смотрят, слушают, заняты своими делами. Большинству не столь важно, что за артист выходит на сцену. А сегодня удивительное единение. Я заметил, что они остро реагируют на все, поют песни, все улыбаются. Это воодушевило сразу», - признался музыкант.

Тем временем организаторы фестиваля задумались о расширении география мероприятия. Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселёва заявила в эфире НСН, что фестиваль можно проводить не только в двух столицах, но и других крупных городах России: Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Самаре и других.

