Евгения Киселева: Хотим сделать фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» мультилокальным

8 сентября нa прoспекте Aкaдемикa Aндрея Сaхaрoвa прoхoдит втoрoй день грaндиoзнoгo фестивaля «НAШИ В ГOРOДЕ». Нa сцене выступaют aртисты oтгремевшегo недaвнo юбилейнoгo «НAШЕСТВИЯ». Oргaнизaтoры мерoприятия сooбщили, чтo к 15:00 чaсaм второго дня фестивaля его пoсетилo 34 тысячи челoвек. В первый день фестиваля гостей было более 100 тысяч.

Помимо музыки на фестивале представлены различные активности: от воркаут-зон до мастер-классов по искусству.



Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева в эфире НСН поделилась планами проведения фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в разных городах России.

«Очень хотелось продлить лето. Поэтому мы были очень рады, что такое мероприятие удалось сделать. Нам бы хотелось, чтобы фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» стал мультилокальным - проходил не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. И нам бы хотелось, чтобы он прошел в больших городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и любых других. Задача такая стоит, и мы будем стараться это делать», - рассказала собеседница НСН.

Евгения Киселева также назвала свое самое яркое впечатлением от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».

«У меня самое яркое впечатление, наверное, - это люди, которые сюда приходят, которых мы видим, даже некоторых знаем в лицо, здороваемся с ними. Они несут массу позитива, и это, наверное, самое ценное во всем», - считает гендиректор «Мультимедиа Холдинга».