Евгения Киселева: Хотим сделать фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» мультилокальным
Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева в эфире НСН рассказала о планах по расширению фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
8 сентября нa прoспекте Aкaдемикa Aндрея Сaхaрoвa прoхoдит втoрoй день грaндиoзнoгo фестивaля «НAШИ В ГOРOДЕ». Нa сцене выступaют aртисты oтгремевшегo недaвнo юбилейнoгo «НAШЕСТВИЯ». Oргaнизaтoры мерoприятия сooбщили, чтo к 15:00 чaсaм второго дня фестивaля его пoсетилo 34 тысячи челoвек. В первый день фестиваля гостей было более 100 тысяч.
Помимо музыки на фестивале представлены различные активности: от воркаут-зон до мастер-классов по искусству.
Гендиректор «Мультимедиа Холдинга» Евгения Киселева в эфире НСН поделилась планами проведения фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в разных городах России.
«Очень хотелось продлить лето. Поэтому мы были очень рады, что такое мероприятие удалось сделать. Нам бы хотелось, чтобы фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» стал мультилокальным - проходил не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге. И нам бы хотелось, чтобы он прошел в больших городах: Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара и любых других. Задача такая стоит, и мы будем стараться это делать», - рассказала собеседница НСН.
Евгения Киселева также назвала свое самое яркое впечатлением от фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ».
«У меня самое яркое впечатление, наверное, - это люди, которые сюда приходят, которых мы видим, даже некоторых знаем в лицо, здороваемся с ними. Они несут массу позитива, и это, наверное, самое ценное во всем», - считает гендиректор «Мультимедиа Холдинга».
Напомним, сегодня, 8 сентября, на проспекте Академика Сахарова музыкальная программа «НАШИх В ГОРОДЕ» завершится часовым выступлением Гарика Сукачёва.
Ранее лидер группы «НАИВ» Александр «Чача» Иванов в интервью НСН рассказал, как связано настроение публики «НАШИх В ГОРОДЕ» и по-летнему теплая погода в Москве.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Евгения Киселева: Хотим сделать фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» мультилокальным
- Глава МГИК отметил отсутствие нарушений в ходе голосования в Москве
- «НАИВу» понравилась летняя погода на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ»
- Гахария стал новым премьером Грузии
- Кормухина назвала Москву самым музыкальным городом