Фестиваль «Наши в городе» собрал более 220 тысяч человек в Москве

8 сентября22:25

Российский фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», приуроченный к 872-летию столицы, собрал на своей площадке более 220 тысяч человек.

Поздравить Москву с днём рождения тысячи людей пришли на проспект Сахарова, где расположилась площадка фестиваля.

За два дня фестиваля зрители смогли увидеть выступления музыкантов - представителей самых разных направлений музыки, в частности, на сцене выступили «Альянс», «Мураками», «Конец фильма», Валерий Сюткин, «НАИВ», Гарик Сукачев и другие.

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Также для гостей была подготовлена большая развлекательная программа. В частности, шоу на мотоциклах, тренировки и мастер-классы от профессиональных спортсменов, экспозиция уникальных авто- и мотоэкспонатов.

Организаторы фестиваля заявили о планах расширять географию фестиваля. «Нам бы хотелось, чтобы фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ» проходил не только в Москве и Петербурге, а еще и в других крупных городах - Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и прочих. Такая задача стоит, и мы будем стараться её реализовать», - сказала гендиректор "Мультимедиа Холдинга" Евгения Киселева.

Ранее музыкант Валерий Сюткин в эфире НСН поздравил Москву с Днем города и оценил фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ».

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ФОТО: НСН
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