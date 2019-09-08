Фестиваль «Наши в городе» собрал более 220 тысяч человек в Москве

Российский фестиваль «НАШИ В ГОРОДЕ», приуроченный к 872-летию столицы, собрал на своей площадке более 220 тысяч человек.

Поздравить Москву с днём рождения тысячи людей пришли на проспект Сахарова, где расположилась площадка фестиваля.



За два дня фестиваля зрители смогли увидеть выступления музыкантов - представителей самых разных направлений музыки, в частности, на сцене выступили «Альянс», «Мураками», «Конец фильма», Валерий Сюткин, «НАИВ», Гарик Сукачев и другие.