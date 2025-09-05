Москвичам пообещали длинное бабье лето до 20 сентября
5 сентября 202512:37
Валентина Лезина
Сухая и умеренно теплая погода установится в Москве почти на весь сентябрь, местами воздух погреется до +23 градусов, заявил НСН Александр Шувалов.
В ближайшие выходные в Москве начнется первая и очень длительная волна «бабьего лета», которая продлится до 20-х чисел сентября. Об этом НСН рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
«В ближайшие выходные и в начале следующей недели температура воздуха прогреется местами до 23 градусов. Я бы сказал, что это первая, но очень длительная волна «бабьего лета», потому что продлится она до 20-х чисел сентября. До этого времени установится сухая и умеренно теплая погода с температурой около 20 градусов. Единственное, может быть, с 12-13 сентября по области ночью возможны туманы. Осень рано или поздно придет, но по прогнозам, которые очень хорошо оправдываются, ее прихода пока не видно. Пока всю погоду диктует антициклон, который будет медленно сползать с североевропейской территории страны на юг Урала. Но этот процесс занимает порядка полутора-двух недель. Поэтому все время нас ждет высокое давление, погода без осадков и высокая температура», - рассказал он.
Ранее Шувалов обещал НСН, что первая неделя осени станет началом «бабьего лета».
