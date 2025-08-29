Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
Дождливая пятница станет последним ненастным днем перед теплой и сухой неделей, сказал НСН Александр Шувалов.
Предстоящие выходные побалуют москвичей по-летнему теплой погодой, а первая неделя осени станет началом «бабьего лета». Об этом НСН заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам синоптика, в выходные жителей столичного региона ждет по-настоящему июльская погода, однако уже в первой пятидневке сентября столбики термометров пойдут вниз.
«В выходные будет хорошая июльская погода — днем +26…28, ночью, соответственно, прохладнее, но продержится она только в субботу и в воскресенье. Уже 1 сентября, в День знаний, чуть похолодает, до +25. А со 2 по 5 сентября снижение будет более заметным — столбики термометров покажут около +20 градусов. Существенных осадков не будет, сегодня последний дождливый день перед погожей неделей», — сказал Шувалов.
Собеседник НСН добавил, что предстоящая неделя станет первой волной «бабьего лета».
«Можно сказать, что это первая волна “бабьего лета”. При этом все говорят о его великом перевале за сентябрь в начало октября», — подытожил он.
Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предупредил россиян о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Копенгаген на Вашингтон: Почему Трамп вспомнил о Гренландии
- Премьер Таиланда Чинават отправлена в отставку
- Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября
- Омбудсмен Волынец: Число детей с ментальными нарушениями растёт
- Бельгия передаст Киеву оружие на 100 млн евро
- В России опровергли нелюбовь работодателей к «зумерам»
- В России выявили первый завозной случай лихорадки чикунгунья
- Психолог рассказала, как распознать СДВГ у ребенка
- «800 монет за 4 дня»: Почему немцы полюбили сувениры с Путиным
- В ВТБ допустили снижение ключевой ставки на 100 или 200 базисных пунктов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru