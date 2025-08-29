Москвичам пообещали первую волну «бабьего лета» в начале сентября

Дождливая пятница станет последним ненастным днем перед теплой и сухой неделей, сказал НСН Александр Шувалов.

Предстоящие выходные побалуют москвичей по-летнему теплой погодой, а первая неделя осени станет началом «бабьего лета». Об этом НСН заявил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По словам синоптика, в выходные жителей столичного региона ждет по-настоящему июльская погода, однако уже в первой пятидневке сентября столбики термометров пойдут вниз.

«В выходные будет хорошая июльская погода — днем +26…28, ночью, соответственно, прохладнее, но продержится она только в субботу и в воскресенье. Уже 1 сентября, в День знаний, чуть похолодает, до +25. А со 2 по 5 сентября снижение будет более заметным — столбики термометров покажут около +20 градусов. Существенных осадков не будет, сегодня последний дождливый день перед погожей неделей», — сказал Шувалов.

Собеседник НСН добавил, что предстоящая неделя станет первой волной «бабьего лета».

«Можно сказать, что это первая волна “бабьего лета”. При этом все говорят о его великом перевале за сентябрь в начало октября», — подытожил он.

Ранее учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин предупредил россиян о новом пике природных пожаров из-за затянувшейся жары.

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
