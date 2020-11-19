«Суды покрывают преступления». В СПЧ назвали способы борьбы с пытками в колониях
Член президентского Совета по правам человека в эфире НСН рассказал, как можно привлечь бывшего главу ИК-1 Ярославля к ответственности по делу о пытках.
В Ярославле оправдали бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова. Ранее им было предъявлено обвинение в пытках заключенного Евгения Макарова, но суд не нашел доказательств вины. Сотрудники ИК-1 Писаревский и Оныпа, признавшиеся в избиении Макарова. в январе получили по четыре года лишения свободы условно. Еще одного работника колонии, проходившего по делу, приговорили к 3,5 годам лишения свободы.
Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН оценил решение суда.
«К сожалению, дела о применении пыток возбуждаются и расследуются с большим скрипом. Я вспоминаю инцидент, который произошел в 2011-м году в Нижнем Новгороде, где сотрудники правоохранительных органов избивали задержанного, пытали его электрическим током, делали ему „ласточку“ и заставляли признаться в убийстве, которое он не совершал. И тогда местные правозащитники только спустя, насколько я помню, восемь лет с шестой попытки добились возбуждения головного дела. И это не единичный случай», — рассказал правозащитник.
Причину оправдательных решений суда для начальства колоний и тюрем, в которых происходят пытки, Брод видит в «недопустимой лояльности» следственных органов и судов.
«Я считаю, что правозащитники, которые добились возбуждения дела, имеют необходимую фактуру и свидетельства очевидцев, должны направить запросы в органы прокуратуры с тем, чтобы в отношении данных лиц было проведено дополнительное расследование, и они не могли уйти от ответственности», — предложил Брод.
Как отметил член СПЧ, в большинстве случаев руководители пенитенциарных учреждений уходят от ответственности, хотя зачастую именно они потакают пыткам и избиениям.
«Проблема в том, что следствие и суды покрывают эти преступления. Не исключаю, что кто-то из руководства ведомства просит за них и уводит их от ответственности», — предположил Брод.
Для борьбы с пытками правозащитник предложил два метода.
«Прежде всего, добиваться независимости судей. Судьи должны быть независимыми ни от звонков, ни от воли нашей чиновничьей элиты. Это должны быть избираемые люди, которые дорожат мнением общества и стоят на страже законности. Второй момент — усиливать функции общественного контроля. Это и создание системы независимых ОНК, в одобрении кандидатур которых должны участвовать местные уполномоченные по правам человека и местные правозащитники. Чтобы эти люди были независимыми, умели ставить острые вопросы, общались с осужденными и воспринимали от них проблемы», — заключил Брод.
Ранее член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин в эфире НСН предостерег власти от принятия закона о химической кастрации педофилов.
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