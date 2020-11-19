«Суды покрывают преступления». В СПЧ назвали способы борьбы с пытками в колониях

В Ярославле оправдали бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его зама Игита Михайлова. Ранее им было предъявлено обвинение в пытках заключенного Евгения Макарова, но суд не нашел доказательств вины. Сотрудники ИК-1 Писаревский и Оныпа, признавшиеся в избиении Макарова. в январе получили по четыре года лишения свободы условно. Еще одного работника колонии, проходившего по делу, приговорили к 3,5 годам лишения свободы.



Член президентского Совета по правам человека Александр Брод в эфире НСН оценил решение суда.



«К сожалению, дела о применении пыток возбуждаются и расследуются с большим скрипом. Я вспоминаю инцидент, который произошел в 2011-м году в Нижнем Новгороде, где сотрудники правоохранительных органов избивали задержанного, пытали его электрическим током, делали ему „ласточку“ и заставляли признаться в убийстве, которое он не совершал. И тогда местные правозащитники только спустя, насколько я помню, восемь лет с шестой попытки добились возбуждения головного дела. И это не единичный случай», — рассказал правозащитник.



Причину оправдательных решений суда для начальства колоний и тюрем, в которых происходят пытки, Брод видит в «недопустимой лояльности» следственных органов и судов.



«Я считаю, что правозащитники, которые добились возбуждения дела, имеют необходимую фактуру и свидетельства очевидцев, должны направить запросы в органы прокуратуры с тем, чтобы в отношении данных лиц было проведено дополнительное расследование, и они не могли уйти от ответственности», — предложил Брод.