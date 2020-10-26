«Классический фашизм». В СПЧ раскритиковали идею о кастрации педофилов
Вмешательство в организм человека без его согласия - это пытки, заявил правозащитник в эфире НСН.
Депутаты «Единой России» собираются внести на рассмотрение в правительство, Верховный суд и Госдуму законопроект о добавлении в Уголовный кодекс нормы о химической кастрации педофилов. По словам автора законопроекта Анатолия Выборного, в организм предлагается вводить препараты, «подавляющие сексуальное влечение».
Член Совета по правам человека при президенте России Игорь Каляпин в эфире НСН предостерег власти от принятия такого закона.
«Вмешательство в организм человека без его согласия является пытками и проявлением фашизма. У нас определены виды наказания уголовным кодексом, есть несколько степеней лишения свободы, включая самый жесткий – тюремный. У нас не бывает другого наказания и быть не может. В России не наказывают хирургическим или химическим отсечением руки. В том числе недопустима никакая кастрация», - сказал он.
Правозащитник отметил, что подобные вопросы нельзя выносить на общественное голосование, так как это один из критериев развития цивилизации.
«Если завтра большинство проголосует за уничтожение психически больных, то такое государство вызовет определенные ассоциации. Все это было в 1930-е годы в Германии. Это фирменный классический фашизм», - сказал он.
Каляпин также обратил внимание, что российское следствие допускает ошибки в резонансных делах, связанных с половыми сексуальными преступлениями против несовершеннолетних.
Однако не все выступают против введения химической кастрации педофилов. Например, бывший омбудсмен по правам ребёнка в России Павел Астахов в эфире НСН считает, что она была бы оправдана, а вот предлагать вернуть смертную казнь - только сотрясать воздух.
Он добавил, что число преступлений на половой почве против детей снизилось в тех странах, где начал функционировать закон о медицинском воздействии на преступников.
В свою очередь, психиатр-криминалист Михаил Виноградов в эфире НСН высказал мнение, что люди, осужденные за педофилию, не должны выходить из тюрьмы. По его словам, педофил, однажды совративший ребенка, неизлечим. Он предложил законодателям обратить внимание на американскую систему наказания таких преступников, где за педофилию людям могут дать сразу несколько пожизненных сроков.
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