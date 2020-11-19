Суд оправдал бывшего главу ИК-1 Ярославля по делу о пытках 

Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Ранее им было предъявлено обвинение в пытках заключенного Евгения Макарова.

Об этом проинформировала юрист фонда «Общественный вердикт», адвокат Макарова Ирина Бирюкова.

В январе сотрудники ИК-1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа признали свою вину по делу Макарова и были приговорены судом к четырем годам лишения свободы условно.

В Ярославле вынесен первый приговор по делу о пытках в колонии

Ранее еще один сотрудник ИК-1, проходивший по этому делу, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он также обвинялся в истязаниях заключенного Евгения Макарова. В общей сложности обвинения были предъявлены 17-и сотрудникам колонии.

Видео с жестоким избиением Макарова вызвало широкий общественный резонанс и привело к открытию уголовного дела.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПыткиКолонияЯрославль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры