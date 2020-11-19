Суд оправдал бывшего главу ИК-1 Ярославля по делу о пытках 

Ранее еще один сотрудник ИК-1, проходивший по этому делу, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он также обвинялся в истязаниях заключенного Евгения Макарова. В общей сложности обвинения были предъявлены 17-и сотрудникам колонии.

Видео с жестоким избиением Макарова вызвало широкий общественный резонанс и привело к открытию уголовного дела.







