Суд оправдал бывшего главу ИК-1 Ярославля по делу о пытках
Заволжский районный суд Ярославля оправдал бывших врио начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова. Ранее им было предъявлено обвинение в пытках заключенного Евгения Макарова.
Об этом проинформировала юрист фонда «Общественный вердикт», адвокат Макарова Ирина Бирюкова.
В январе сотрудники ИК-1 Владислав Писаревский и Роман Оныпа признали свою вину по делу Макарова и были приговорены судом к четырем годам лишения свободы условно.
Ранее еще один сотрудник ИК-1, проходивший по этому делу, был приговорен к 3,5 годам лишения свободы. Он также обвинялся в истязаниях заключенного Евгения Макарова. В общей сложности обвинения были предъявлены 17-и сотрудникам колонии.
Видео с жестоким избиением Макарова вызвало широкий общественный резонанс и привело к открытию уголовного дела.
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