МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку
8 февраля 202613:19
Российские военные взяли под контроль Сидоровку в Сумской области и населенный пункт Глушковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве бороны России.
В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Север», второго — «Запад».
Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ дронами «Герань» атаковали авиабазу на Украине, где приземлился самолет с военным грузом США, пишет «Радиоточка НСН».
