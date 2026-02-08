МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку

Российские военные взяли под контроль Сидоровку в Сумской области и населенный пункт Глушковка в Харьковской области. Об этом сообщили в Министерстве бороны России.

Губернатор Белгородской области попал под ракетный обстрел ВСУ

В ведомстве уточнили, что в операции по освобождению первого села приняли участие подразделения группировки войск «Север», второго — «Запад».

Ранее Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что ВС РФ дронами «Герань» атаковали авиабазу на Украине, где приземлился самолет с военным грузом США, пишет «Радиоточка НСН».

