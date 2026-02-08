МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку

Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест Любомира Корбу - исполнителя покушения на генерал-лейтенанта Алексеева Военно-транспортная авиация ВВС США продолжает наращивать переброску военных грузов на Ближний Восток Госдума совместно с кабмином РФ начнут системную работу по устранению проблем, возникших в деятельности АО «Почта России» На востоке Москвы появится ещё один дом по программе реновации