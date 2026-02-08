МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили почти 30 ракет РСЗО HIMARS ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за последние сутки уничтожили около 30 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS, принадлежащих Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

МО: ВС РФ освободили Сидоровку и Глушковку

В ведомстве отметили, что средствами ПВО были сбиты 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны добавили, что также были нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 февраля силы ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
