МО РФ: Силы ПВО за сутки сбили почти 30 ракет РСЗО HIMARS ВСУ

В ведомстве отметили, что средствами ПВО были сбиты 27 реактивных снарядов американской системы HIMARS, три управляемые ракеты большой дальности "Нептун", а также 42 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

В Минобороны добавили, что также были нанесены удары по объектам топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 145 районах.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 8 февраля силы ПВО сбили 22 БПЛА ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».