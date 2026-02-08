СМИ: Не менее 19 россиян отравились в Таиланде из-за льда в напитках

По информации отдыхающих, симптомы - сильная тошнота, многократная рвота, диарея и боли в животе - начали появляться у туристов вскоре после посещения кафе, расположенного на территории отеля. Большинство пострадавших отметили, что пили алкогольные или безалкогольные коктейли со льдом.

Местные врачи, обследовавшие туристов, считают наиболее вероятной причиной именно лёд, приготовленный из обычной водопроводной воды. В Таиланде водопроводная вода не предназначена для питья без дополнительной очистки: она может содержать опасные бактерии, вирусы и паразитов. Заморозка не уничтожает эти микроорганизмы - после таяния они вместе с напитком попадают в организм и вызывают острую кишечную инфекцию.

Ране посол РФ в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что в 2025 году в стране погибли или умерли около 100 россиян, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».