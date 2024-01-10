Суд вернул заявителям миллиардный иск к телеведущей Ивлеевой
Хамовнический суд Москвы вернул заявителям коллективный иск к Анастасии Ивлеевой, в котором с неё требовали выплатить миллиард рублей компенсации морального вреда за «голую вечеринку», сообщает ТАСС.
В суде объяснили возврат тем, что отсутствуют «сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники». При этом имеются данные, что телеведущая зарегистрирована «на территории иного субъекта РФ».
Инициатором иска к Ивлеевой на миллиард рублей стал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Всего в списке истцов значатся 22 человека.
Ранее вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков указал, что пора прекратить обсуждение «голой вечеринки» и направить энергию на решение более насущных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru