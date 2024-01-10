Суд вернул заявителям миллиардный иск к телеведущей Ивлеевой

В суде объяснили возврат тем, что отсутствуют «сведения о том, что Ивлеева проживает на территории района Хамовники». При этом имеются данные, что телеведущая зарегистрирована «на территории иного субъекта РФ».

Инициатором иска к Ивлеевой на миллиард рублей стал продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков. Всего в списке истцов значатся 22 человека.

Ранее вице-спикер Госдумы и кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков указал, что пора прекратить обсуждение «голой вечеринки» и направить энергию на решение более насущных вопросов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».