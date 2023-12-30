СМИ: Руководство Mutabor подаст в суд на Ивлееву из-за «голой» вечеринки

Руководство московского клуба Mutabor собирается подать в суд на блогершу Настю Ивлееву, пишет Telegram-канал Mash.

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По данным СМИ, Mutabor хочет отсудить у Ивлеевой 70 миллионов рублей за испорченную репутацию заведения. Всего за проведение вечеринки в клубе Ивлеева отдала три миллиона рублей.Отмечается, что блогерша гарантировала не нарушать российское законодательство и не использовать ненормативную лексику. Также гарантировалось отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения.

Ранее Лефортовский суд Москвы 29 декабря оштрафовал Ивлееву на 100 тысяч рублей за «голую вечеринку». Блогер признана виновной в организации мероприятия, повлекшего нарушение общественного порядка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети Насти Ивлеевой
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