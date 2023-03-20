Суд в Москве арестовал мужчину за герб «Азова» на заставке мобильного

Черемушкинский суд столицы арестовал мужчину, который демонстрировал пассажирам московского метро герб украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).

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По данным ТАСС, 40-летний приезжий из Ставропольского края Юрий Самойлов арестован на 14 суток. Суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).

В решении суда сказано, что мужчина 16 марта публично демонстрировал в столичной подземке изображение шеврона полка «Азов». Один из пассажиров вызвал полицию - приезжего задержали.

В суде мужчина утверждал, что нейтрально относится к спецоперации на Украине, но затем занял антироссийскую позицию.

Армия РФ поразила командный пункт националистического полка «Азов», сообщил 5 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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