Суд в Москве арестовал мужчину за герб «Азова» на заставке мобильного
Черемушкинский суд столицы арестовал мужчину, который демонстрировал пассажирам московского метро герб украинского полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация).
По данным ТАСС, 40-летний приезжий из Ставропольского края Юрий Самойлов арестован на 14 суток. Суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов (ст. 20.29 КоАП РФ).
В решении суда сказано, что мужчина 16 марта публично демонстрировал в столичной подземке изображение шеврона полка «Азов». Один из пассажиров вызвал полицию - приезжего задержали.
В суде мужчина утверждал, что нейтрально относится к спецоперации на Украине, но затем занял антироссийскую позицию.
Армия РФ поразила командный пункт националистического полка «Азов», сообщил 5 марта официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, передает НСН.
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