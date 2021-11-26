Суд в Казани рассмотрит дела участников несогласованной акции против QR-кодов
Вахитовский суд Казани рассмотрит 12 материалов в отношении задержанных 25 ноября участников несогласованной акции против введения QR-кодов. Об этом сообщил представитель суда.
Акция протеста прошла в четверг рядом со зданием мэрии Казани. Проведение массовых мероприятий в Татарстане в связи с распространением коронавируса запрещено с 30 октября.
По словам представителя суда, которые приводит РИА Новости, часть из поступивших материалов - по статье об организации публичного мероприятия без подачи уведомления о его проведении. Также есть несколько материалов о нарушении участником публичного мероприятия порядка проведения собрания, митинга и демонстрации.
Татарстан первым из регионов России ввел систему QR-кодов в общественном транспорте с 22 ноября. Музыкант, актер, солист и лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее отмечал, что введение QR-кодов вызовет возмущение и стычки на транспорте.
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