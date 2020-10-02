Мосгорсуд проверит законность приговора Серебренникову

Московский городской суд огласил дату рассмотрения апелляционных жалоб защиты на приговор в отношении фигурантов дела «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова, Софьи Апфельбаум, Юрия Итина и Алексея Малобродского. Слушание назначено на 23 октября, сообщили в суде.



Художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова 26 октября приговорили к трем годам условно по делу «Седьмой студии» о многомиллионных хизениях. Два других фигуранта дела — бывший гендиректор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер организации Алексей Малобродский — тоже получили условные сроки. Также их обязали выплатить 129 миллионов рублей в качестве возмещения ущерба Минкультуры.



Апфельбаум была признана виновной в халатности. От наказания в виде штрафа суд освободил ее по истечении срока давности.



Позже виновной по делу была признана бывший бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева, суд также постановил освободить ее от наказания, так как свой срок она фактически отбыла в СИЗО и под домашним арестом.



В начале июля защита обжаловала приговор, жалобы поступили от Малобродского и Итина. Серебренников отказался от обжалования, но заявил, что у него нет денег на выплату суммы ущерба.

Дело о мошенничестве с бюджетными деньгами в «Седьмой студии» возбудили в 2015 году. В мае 2017 года в квартире режиссера Кирилла Серебренникова провели обыски. Тогда же в Министерстве культуры заявили, что из выделенных 216,5 млн рублей на создание спектаклей «Седьмая студия» израсходовала только 16 млн рублей.



