Серебренников сообщил об уходе из созданного им «Гоголь-центра»
Худрук «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников сообщил о своем уходе из «Гоголь-центра». Он опубликовал в Instagram письмо от департамента культуры Москвы, извещающего об истечении срока договора с ним 25 февраля.
«Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое», - написал Серебренников в соцсети.
Режиссер поблагодарил друзей, учеников и врагов «за уникальный опыт, который помог разобраться во многих важных вещах». Он отметил, что «Гоголь-центр» продолжит жить как театр и как идея, и попросил труппу не унывать.
«Театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», - подчеркнул Серебренников.
На днях Ассоциация театральных критиков направила письмо на имя главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского с просьбой оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра», передает Ura.ru. Критики отметили, что «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Театром Вахтангова и «Таганкой» Юрия Любимова, а после потери создателей такие театры быстро теряют свое лицо.
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