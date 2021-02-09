Серебренников сообщил об уходе из созданного им «Гоголь-центра»

Режиссер поблагодарил друзей, учеников и врагов «за уникальный опыт, который помог разобраться во многих важных вещах». Он отметил, что «Гоголь-центр» продолжит жить как театр и как идея, и попросил труппу не унывать.

«Театр и свобода важнее и шире, а, значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств и даже важнее и шире их создателей», - подчеркнул Серебренников.

На днях Ассоциация театральных критиков направила письмо на имя главы департамента культуры Москвы Александра Кибовского с просьбой оставить Серебренникова худруком «Гоголь-центра», передает Ura.ru. Критики отметили, что «Гоголь-центр» Серебренникова стоит в одном ряду с Театром Вахтангова и «Таганкой» Юрия Любимова, а после потери создателей такие театры быстро теряют свое лицо.

