Серебренников и обвиняемые по делу «Седьмой студии» возместили 129 млн рублей
Режиссер Кирилл Серебренников и другие обвиняемые по делу «Седьмой студии» возместили государству 129 миллионов рублей ущерба, похищенных, согласно вердикту суда, при реализации театрального проекта «Платформа». Об этом информирует Мещанский районный суд российской столицы.
Таким образом отменён арест, который был ранее наложен на имущество Серебренникова. Было удовлетворено соответствующее ходатайство режиссёра, передает ТАСС.
Приговор по делу «Седьмой студии» был оглашен в июне 2020 года. Серебренников получил наказание в виде трёх лет лишения свободы условно. Продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин также были приговорены к условным срокам. Бывшую сотрудницу Минкультуры Софью Апфельбаум признали виновной в халатности и назначили штраф, но освободили от наказания за истечением срока давности.
Кроме того, суд удовлетворил иск Минкультуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского в общей сложности 129 миллионов рублей в счет компенсации ущерба.
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