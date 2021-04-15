Суд решил не ограничивать «скопинскому маньяку» общение со СМИ
Суд не стал ограничивать «скопинскому маньяку» Виктору Мохову общение с журналистами и в интернете, а также не запретил ему посещать кафе и бары, но увеличил количество обязательных посещений отдела полиции. Об этом сообщили в секретариате Скопинского районного суда Рязанской области.
Общественные дискуссии насчёт ограничений для маньяков разгорелись после недавнего интервью Ксении Собчак с Моховым. Суд ранее ограничил Виктора Мохова в посещении любых массовых мероприятий на шесть лет, также в ночное время ему нельзя покидать место жительства, нельзя выезжать за пределы Скопинского района без соответствующего разрешения, сообщает ТАСС.
Напомним, в 2005 году Мохов был приговорен к 16 годам 10 месяцам в исправительной колонии строгого режима за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетнего. В 2000 году он похитил и удерживал в подвале двух девушек почти четыре года. В марте 2021 года Мохов вышел на свободу.
Ранее первый генпрокурор России Валентин Степанков рассказал в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН», что попавшая под госзащиту бывшая пленница «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова может сменить ФИО, а также место прописки и проживания.
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