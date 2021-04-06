«Сменят ФИО и прописку». Как будут защищать жертву «скопинского маньяка»

Степанков добавил, что общественное внимание к «негодяю Мохову» после освобождения слишком преувеличило исходящую от него опасность.

«Если и мы и дальше будем раскручивать его низменные страсти, то он будет продолжать тешиться и троллить общество. Это психологически негативно влияет на бывшую потерпевшую. Вместо этого надо не только защиту Мартыновой предоставить, но и обеспечить хороший надзор за Моховым. В первую очередь, это ложится на подразделение полиции того района, где живет бывший осужденный. Начиная от участкового и заканчивая оперативным отделом. Если он будет постоянно ощущать, что находится под жестким контролем, то на восьмом десятке ему не захочется совершать новые «подвиги», - заключил собеседник НСН.

Ранее сегодня «скопинский маньяк» Виктор Мохов рассказал РИА Новости, что среди новых ограничений, которые могут на него наложить, есть запрет на общение с прессой.

Напомним, Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет, посадил их в бункер, издевался над ними и многократно насиловал. Старшая девочка родила от него двоих детей. Решением суда «скопинский маньяк» был осужден на 17 лет. Третьего марта текущего года он освободился из колонии и вернулся домой.

