«Сменят ФИО и прописку». Как будут защищать жертву «скопинского маньяка»
Первый генпрокурор России Валентин Степанков заявил НСН, что государство не сильно потратится, оказывая защиту бывшей пленнице Виктора Мохова.
Попавшая под госзащиту бывшая пленница «скопинского маньяка» Екатерина Мартынова может сменить ФИО, а также место прописки и проживания, заявил в интервью телеграм-каналу «Радиоточка НСН» первый генпрокурор России Валентин Степанков.
«В законе также есть ряд нормативных актов для МВД, ФСБ и других служб. Госзащита Мартыновой будет не слишком затратна для государства. Есть вещи и подороже», - отметил он.
Степанков добавил, что общественное внимание к «негодяю Мохову» после освобождения слишком преувеличило исходящую от него опасность.
«Если и мы и дальше будем раскручивать его низменные страсти, то он будет продолжать тешиться и троллить общество. Это психологически негативно влияет на бывшую потерпевшую. Вместо этого надо не только защиту Мартыновой предоставить, но и обеспечить хороший надзор за Моховым. В первую очередь, это ложится на подразделение полиции того района, где живет бывший осужденный. Начиная от участкового и заканчивая оперативным отделом. Если он будет постоянно ощущать, что находится под жестким контролем, то на восьмом десятке ему не захочется совершать новые «подвиги», - заключил собеседник НСН.
Ранее сегодня «скопинский маньяк» Виктор Мохов рассказал РИА Новости, что среди новых ограничений, которые могут на него наложить, есть запрет на общение с прессой.
Напомним, Мохов в 2000 году похитил двух несовершеннолетних девочек 14 и 17 лет, посадил их в бункер, издевался над ними и многократно насиловал. Старшая девочка родила от него двоих детей. Решением суда «скопинский маньяк» был осужден на 17 лет. Третьего марта текущего года он освободился из колонии и вернулся домой.
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