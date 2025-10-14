Умер один из главных исполнителей нео-соула D'Angelo

Американский певец, мультиинструменталист и продюсер D'Angelo (настоящее имя — Майкл Ди Энджело Арчер) скончался в возрасте 51 года, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

По словам близких, музыкант умер 14 октября после продолжительной борьбы с раком.