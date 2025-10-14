Умер один из главных исполнителей нео-соула D'Angelo

Американский певец, мультиинструменталист и продюсер D'Angelo (настоящее имя — Майкл Ди Энджело Арчер) скончался в возрасте 51 года, сообщило издание Variety со ссылкой на заявление семьи артиста.

По словам близких, музыкант умер 14 октября после продолжительной борьбы с раком.

Коллеги и друзья артиста выразили соболезнования в соцсетях. Продюсер DJ Premier, работавший с ним над песней Devil’s Pie, назвал смерть музыканта «огромной утратой».

D'Angelo родился 11 февраля 1974 года в Саут-Ричмонде (штат Вирджиния). С детства занимался музыкой, а широкую известность получил в 1990-е годы, став одним из ключевых исполнителей нео-соула наряду с Эрикой Баду и Лорин Хилл, передает «Радиоточка НСН».

