«Разве плохо хайповать»? Шевченко оценил интервью Собчак со «скопинским маньяком»

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у Владимира Мохова, известного как «скопинский маньяк». Мохов встретился с Собчак в ресторане в Скопине Рязанской области, она была в сопровождении членов съемочной группы Первого канала, сообщили СМИ.

Журналист и политик Максим Шевченко в эфире НСН поддержал проведение такого интервью.

«Я считаю Ксению Собчак прекрасным журналистом, одним из лучших журналистов о человеческих отношениях. Как политический журналист она не очень сильна, но как женщина-интервьюер, которая внимательно и дотошно разбирается в мотивах и обстоятельствах поведения – она великолепна. Я думаю, что это будет интересно и конечно, это очень важное интервью», - сказал он.

Шевченко отметил, что общество должно понимать логику поведения таких людей, осознавать степень их опасности или неопасности.

«Вскрыть мотивационную часть личности, его защиту – ведь он же будет защищаться, легенду придумывать, понять, что скрывается внутри - вот задача такого интервью», - отметил он.

Журналист уверен, что Собчак сможет решить эту задачу.

«Я уверен, что Ксения сможет вытащить из этого интервью все, что надо, до мельчайших деталей. Если главный роман русской литературы – о поехавшем крышей студенте, который зарубил старушку, чтобы проверить себя, то ведь на эту тему можно писать, правда? И до сих пор это один из главных романов мировой литературы. Так почему же не работать с живым материалом?» - задается риторическим вопросом журналист.

Он полагает, что подобная работа вообще должна проводиться систематически и регулярно.

«Таких людей надо выявлять на ранних стадиях и рано или поздно мы к этому придем. Я вообще являюсь сторонником такой психиатрической экспертизы среди подростков. В каждой нормальной школе должен быть психолог. Если подросток замкнут, его преследуют другие, а такие всегда в школе есть, то это очень опасно, сейчас же оружие доступно. А человек вот ходит весь в себе, друзей нет, девушки нет. Психолог должен с ним побеседовать, провести тестирование. Может быть, у парня крыша едет на самом деле. Лучше это выявлять на ранней стадии», - считает журналист.

Комментируя многочисленные обвинения Собчак в попытке «хайпануть» на этом интервью, Шевченко согласился с тем, что здесь присутствует изрядная доля желания прославиться, но проблемы в этом он не видит.

«А что, для журналиста разве плохо хайповать? Журналист, который попал в хайп – он хороший журналист, он попал в тему. Это как обвинять музыканта, что он хорошо играет», - пояснил журналист.

Шевченко также сравнил Собчак и журналиста Юрия Дудя, и сравнение вышло не в пользу последнего.

«Вот Дудь мне неинтересен, он деревянные какие-то вопросы задает. А Собчак более пластична, более интеллигентна. Я без необходимости интервью Дудя не могу смотреть», - признался он.

Телеведущий Владимир Соловьев в своем телеграм-канале ранее заявил, что основной целью этого интервью стал ее собственный пиар. «Для Собчак важно, чтобы о ней говорили, а что для этого необходимо сделать - вторично. Страх забвения заглушает муки совести», - написал он.

Напомним, слесарь Виктор Мохов из города Скопин Рязанской области в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет. Преступник четыре года держал их в подвале, морил голодом, бил и насиловал. Одна из них дважды рожала, но Мохов отбирал детей. Девушек освободили 4 мая 2004 года благодаря записке, которую им удалось передать на волю.

По приговору Скопинского районного суда Мохов провел в заключении 16 лет и десять месяцев. 3 марта 2021 года он был освобожден.

