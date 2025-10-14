Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным Вашингтона, перевозило наркотики в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы.
По словам Трампа, министр обороны распорядился применить «смертельный кинетический удар» против судна, связанного с признанной террористической организацией.
В результате операции, подчеркнул президент, были уничтожены шесть человек, находившихся на борту, при этом американские военнослужащие не пострадали.
Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что военная активность США в районе Венесуэлы создает угрозу региональной и международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
