Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли удар по судну, которое, по данным Вашингтона, перевозило наркотики в международных водах недалеко от побережья Венесуэлы.

По словам Трампа, министр обороны распорядился применить «смертельный кинетический удар» против судна, связанного с признанной террористической организацией.

США ударили по «наркосудну» у Венесуэлы, погибли четыре человека

В результате операции, подчеркнул президент, были уничтожены шесть человек, находившихся на борту, при этом американские военнослужащие не пострадали.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупреждал, что военная активность США в районе Венесуэлы создает угрозу региональной и международной безопасности, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
