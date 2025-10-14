Сельдь подорожала почти на 9% за неделю, показал «Индекс Мишек»
В России за неделю с 4 по 11 октября сельдь «Матиас» подорожала на 8,6%, сообщил «Газете.Ru» создатель «Индекса Мишек», заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.
По его данным, общее значение индекса выросло на 0,3% после роста на 1% неделей ранее. Сильнее всего подешевели куриные тушки марки «Каждый день» — на 5%, остальные товары остались в прежней ценовой категории.
В годовом выражении «Индекс Мишек» увеличился на 7,2%. Наиболее заметно за год выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), сырный продукт «Фетакса» (+38,6%) и молоко «Домик в деревне» (+13%).
По данным Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября достигла 8,11% против 8,01% неделей ранее, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области
- «Разгружает мозг»: Психолог объяснила, почему скука может быть полезной
- Умер один из главных исполнителей нео-соула D'Angelo
- В России объяснили резкое падение доллара до 77 рублей
- Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы
- Сельдь подорожала почти на 9% за неделю, показал «Индекс Мишек»
- «Без экстремизма»: Учитель призвал не лишать школьников сосисок
- Живущим в России белорусам разрешат участвовать в местных выборах
- «Украина не справится»: В России не испугались ракет Tomahawk
- Генконсульство Италии подтвердило смерть основателя Alfaschool в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru