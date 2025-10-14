Сельдь подорожала почти на 9% за неделю, показал «Индекс Мишек»

В России за неделю с 4 по 11 октября сельдь «Матиас» подорожала на 8,6%, сообщил «Газете.Ru» создатель «Индекса Мишек», заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

По его данным, общее значение индекса выросло на 0,3% после роста на 1% неделей ранее. Сильнее всего подешевели куриные тушки марки «Каждый день» — на 5%, остальные товары остались в прежней ценовой категории.