Сельдь подорожала почти на 9% за неделю, показал «Индекс Мишек»

В России за неделю с 4 по 11 октября сельдь «Матиас» подорожала на 8,6%, сообщил «Газете.Ru» создатель «Индекса Мишек», заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ РАНХиГС Александр Абрамов.

По его данным, общее значение индекса выросло на 0,3% после роста на 1% неделей ранее. Сильнее всего подешевели куриные тушки марки «Каждый день» — на 5%, остальные товары остались в прежней ценовой категории.

В России за месяц подешевели овощи и фрукты

В годовом выражении «Индекс Мишек» увеличился на 7,2%. Наиболее заметно за год выросли цены на конфеты «Мишка косолапый» (+57,1%), сырный продукт «Фетакса» (+38,6%) и молоко «Домик в деревне» (+13%).

По данным Росстата, годовая инфляция в России на 6 октября достигла 8,11% против 8,01% неделей ранее, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЦены На Продукты

Горячие новости

Все новости

партнеры