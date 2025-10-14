Сборная России разгромила Боливию в юбилейном матче в Москве

Футболисты сборной России победили команду Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0. Игра прошла на московском стадионе «Динамо» и собрала более 20 тысяч зрителей.

Голы в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й и Иван Сергеев на 57-й. Встреча стала первой в истории очной для сборных России и Боливии, занимающей 77-е место в рейтинге ФИФА, и сотым соперником для национальной команды России/СССР.