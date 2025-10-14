Сборная России разгромила Боливию в юбилейном матче в Москве
Футболисты сборной России победили команду Боливии в товарищеском матче со счетом 3:0. Игра прошла на московском стадионе «Динамо» и собрала более 20 тысяч зрителей.
Голы в составе российской команды забили Лечи Садулаев на 18-й минуте, Алексей Миранчук на 43-й и Иван Сергеев на 57-й. Встреча стала первой в истории очной для сборных России и Боливии, занимающей 77-е место в рейтинге ФИФА, и сотым соперником для национальной команды России/СССР.
Обе сборные вышли на поле в футболках, посвященных 99-летию Никиты Симоняна — первого вице-президента РФС и легендарного нападающего «Спартака».
После отстранения от турниров ФИФА и УЕФА в 2022 году российская команда проводит только товарищеские матчи. Под руководством Валерия Карпина сборная не проигрывает с 2021 года — в 22 матчах одержано 16 побед и шесть ничьих. В ноябре россияне примут сборные Перу и Чили, передает «Радиоточка НСН».
