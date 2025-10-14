Скуку не стоит путать ни с грустью, ни с депрессией, более того, это состояние даже может быть полезным — в нем порой рождаются творческие идеи, однако слишком частое погружение в него — тревожный знак. Об этом НСН заявила детский психолог Варвара Кокурина.

Среди зумеров распространяется новый формат цифрового детокса — челленджи, где нужно буквально ничего не делать: смотреть в пустоту, лежать, спать или просто сидеть без телефона. Об этом сообщил Telegram-канал «Известия». По мнению Кокуриной, цифровой детокс полезен не только для молодежи, но и для взрослых людей, более того, состояние скуки способно разбудить в человеке тягу к творчеству.