Трамп отметил хорошие отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине, однако считает свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным по-прежнему хорошими.
Согласно сообщению Белого дома, Трамп отметил, что испытывает разочарование, поскольку ранее у него с Путиным были «очень хорошие отношения» и, по его словам, они, вероятно, остаются такими и сейчас, отмечает RT.
При этом Трамп в последнее время ужесточил риторику в отношении Москвы.
Ранее он допустил, что США могут рассмотреть поставки Украине крылатых ракет Tomahawk, если Россия не проявит готовности к переговорам, передает «Радиоточка НСН».
