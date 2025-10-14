Трамп отметил хорошие отношения с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован ходом урегулирования конфликта на Украине, однако считает свои отношения с российским лидером Владимиром Путиным по-прежнему хорошими.

Согласно сообщению Белого дома, Трамп отметил, что испытывает разочарование, поскольку ранее у него с Путиным были «очень хорошие отношения» и, по его словам, они, вероятно, остаются такими и сейчас, отмечает RT.