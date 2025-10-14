СМИ: ЕС может обязать компании КНР передавать технологии для работы в Европе
Евросоюз рассматривает возможность ввести требования, обязывающие китайские компании делиться технологиями в обмен на право работать на территории блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, меры могут коснуться предприятий, желающих получить доступ к стратегическим рынкам ЕС — в частности, автомобильному и аккумуляторному. От компаний могут потребовать использовать европейские комплектующие или рабочую силу, а также повышать долю добавленной стоимости, создаваемой в Европе, отмечает RT.
Еще одним вариантом для защиты промышленности Евросоюза может стать создание совместных предприятий с китайскими компаниями. Источники отметили, что новые правила планируют утвердить в ноябре, и они формально будут распространяться на все иностранные фирмы.
Цель инициативы — предотвратить вытеснение европейских производителей китайским промышленным экспортом, передает «Радиоточка НСН».
