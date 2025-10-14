СМИ: ЕС может обязать компании КНР передавать технологии для работы в Европе

Евросоюз рассматривает возможность ввести требования, обязывающие китайские компании делиться технологиями в обмен на право работать на территории блока. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, меры могут коснуться предприятий, желающих получить доступ к стратегическим рынкам ЕС — в частности, автомобильному и аккумуляторному. От компаний могут потребовать использовать европейские комплектующие или рабочую силу, а также повышать долю добавленной стоимости, создаваемой в Европе, отмечает RT.