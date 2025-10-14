Трамп заявил, что Россия якобы не хочет завершать конфликт на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Россия не проявляет желания завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил по итогам его встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем в Белом доме.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что Москва по-прежнему придерживается своей позиции, отмечает RT.
Согласно ей, политико-дипломатическое урегулирование на Украине остается предпочтительным.
Он также заявлял, что Россия положительно оценивает намерение Дональда Трампа искать пути мирного разрешения конфликта, передает «Радиоточка НСН».
