В России объяснили резкое падение доллара до 77 рублей
Курс доллара в ближайшее время стабильно будет колебаться в пределах 78-82 рублей, сказал НСН Андрей Кочетков.
Резкое укрепление рубля по отношению к доллару объясняется тем, что российской валютой стали расплачиваться за экспорт и импорт, в ближайшее время курс доллара будет составлять 78-82 рубля. Об этом НСН заявил частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков.
Курс доллара опустился до 77,94 рубля вечером 14 октября, об этом сообщила «Российская газета». При этом Центробанк установил на 15 октября курс доллара в размере 79,95 рубля.
«Условия для достаточно крепкого рубля сформировались уже давно, а именно тогда, когда рубль стал инструментом платежа за экспорт и импорт, то есть сейчас со многими странами торговля ведется не за доллар и не за евро, а именно за рубли. Поэтому потребность этих стран в рублях отражается и на курсе нашей национальной валюты. Каких-то других подводных камней тут нет. К тому же сам доллар сейчас находится под давлением из-за ситуации с госдолгом США, проблем с финансированием правительства и так далее. Сам доллар выглядит не очень здоровым, а рубль, повторюсь, чувствует себя уверенно за счет того, что стал валютой международной торговли. Решение президента США Дональда Трампа по китайским пошлинам, в результате которого рухнула вся криптовалюта, на падение доллара не влияет, так как криптовалюта на рубль не действует, а пошлины скорее улучшают состояние торговли России с Китаем», — сказал Кочетков.
Собеседник НСН также предсказал курс рубля на ближайшее время.
«Думаю, курс рубля будет стабильным, в диапазоне 78-82 рублей за доллар на ближайшее время. Насколько этот период продлится, пока говорить сложно», — подытожил он.
Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что не стоит ожидать резкого скачка курса доллара в октябре до 105 рублей, скорее всего, он будет в районе 88, а вот к концу года ожидается 92-100. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два человека ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области
- «Разгружает мозг»: Психолог объяснила, почему скука может быть полезной
- Умер один из главных исполнителей нео-соула D'Angelo
- В России объяснили резкое падение доллара до 77 рублей
- Трамп сообщил об уничтожении судна с «наркотеррористами» у берегов Венесуэлы
- Сельдь подорожала почти на 9% за неделю, показал «Индекс Мишек»
- «Без экстремизма»: Учитель призвал не лишать школьников сосисок
- Живущим в России белорусам разрешат участвовать в местных выборах
- «Украина не справится»: В России не испугались ракет Tomahawk
- Генконсульство Италии подтвердило смерть основателя Alfaschool в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru