«Условия для достаточно крепкого рубля сформировались уже давно, а именно тогда, когда рубль стал инструментом платежа за экспорт и импорт, то есть сейчас со многими странами торговля ведется не за доллар и не за евро, а именно за рубли. Поэтому потребность этих стран в рублях отражается и на курсе нашей национальной валюты. Каких-то других подводных камней тут нет. К тому же сам доллар сейчас находится под давлением из-за ситуации с госдолгом США, проблем с финансированием правительства и так далее. Сам доллар выглядит не очень здоровым, а рубль, повторюсь, чувствует себя уверенно за счет того, что стал валютой международной торговли. Решение президента США Дональда Трампа по китайским пошлинам, в результате которого рухнула вся криптовалюта, на падение доллара не влияет, так как криптовалюта на рубль не действует, а пошлины скорее улучшают состояние торговли России с Китаем», — сказал Кочетков.

Собеседник НСН также предсказал курс рубля на ближайшее время.

«Думаю, курс рубля будет стабильным, в диапазоне 78-82 рублей за доллар на ближайшее время. Насколько этот период продлится, пока говорить сложно», — подытожил он.

Ранее эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании «Золотой монетный дом» Дмитрий Голубовский заявил, что не стоит ожидать резкого скачка курса доллара в октябре до 105 рублей, скорее всего, он будет в районе 88, а вот к концу года ожидается 92-100. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

