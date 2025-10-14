Два человека ранены при атаках украинских дронов в Белгородской области

В Белгородской области два человека получили ранения в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, один из инцидентов произошел в Шебекине, где дрон ударил по служебному автомобилю. Боец самообороны получил баротравму, но отказался от госпитализации и продолжит лечение амбулаторно.

Второе нападение зафиксировано в Валуйском округе — беспилотник атаковал легковой автомобиль на дороге между населенными пунктами Казинка и Рябики. Водитель получил минно-взрывную травму, баротравму и осколочные ранения бедра.

Пострадавшего доставили в Валуйскую ЦРБ, где ему оказали медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
