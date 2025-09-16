По примеру Долиной: Как покупатели теряют квартиры из-за мошенников
Ирина Радченко заявила НСН, что покупатели квартиры не должны страдать из-за того, что мошенники обманули продавцов сделки.
Покупатели сегодня могут лишиться квартиры, если мошенники вынудили продавцов совершить сделку, но это нарушает закон, заявила НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Купить квартиру у человека, находящегося под влиянием телефонных мошенников, — страшный сон планирующих приобретение недвижимости россиян, пишут «Известия» со ссылкой на число судебных разбирательств по таким случаям. Внушаемых людей толкают на продажу недвижимости, а в конечном итоге пострадавшими оказываются и те, кого угораздило купить жилье у жертвы мошенничества. Суды все чаще возвращают квартиры прежним хозяевам в ущерб новым. Радченко признала, что механизма защиты покупателей сегодня нет.
«Самый известный случай – обман певицы Долиной. Ей квартиру вернули, но по закону ты сам отвечаешь за свои действия. Поэтому это было нарушение, потому что в таком случае нужно было признать Долину недееспособной, что она не могла отвечать за свои действия. Случай с Долиной стал показательным. Такие кейсы есть, это откат в 90-е. Ты покупаешь квартиру, а гарантий никаких», - отметила она.
По ее словам, определить мошенников сегодня никак нельзя, проверять законность сделки должны нотариусы.
«Нет никакого способа убедиться в том, что это мошенники, когда покупаешь квартиру. Попасть под такое влияние может любой. После этого выстраивается цепочка потрепанных нервов. Государство должно заниматься наказанием мошенников, а не наказывать покупателей. Покупатель купил квартиру, почему он должен страдать, если до этого в этой цепочке кто-то кого-то обманул? «Вторичка» в этом смысле становится клеймом. Но и на первичном рынке тоже обманутых дольщиков все больше, так как сроки задерживаются. Это ответственность нотариусов добиться заключения, в добром ли здравии человек принимал решение о продаже», - заключила собеседница НСН.
В конце марта суд вернул Долиной квартиру в центре Москвы, которой она лишилась из-за мошенников, и отклонил встречный иск покупательницы квартиры Полины Лурье, которая требовала выселить артистку.
