Суд рассмотрит первое в России дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими 14 марта
Первое в России уголовное дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими начнет рассматривать Южный окружной военный суд 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
По информации агентства, украинского военнослужащего Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.
Ранее сообщалось, что первое в России уголовное дело против украинского военнослужащего, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами, поступило в суд. Тогда ожидалось, что дело военнослужащего будут рассматривать в общем порядке.
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