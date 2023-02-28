Суд рассмотрит первое в России дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими 14 марта

Первое в России уголовное дело в отношении военного ВСУ о насилии над гражданскими начнет рассматривать Южный окружной военный суд 14 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

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По информации агентства, украинского военнослужащего Антона Чередника обвиняют в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими, ему также вменяется убийство и прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.

Ранее сообщалось, что первое в России уголовное дело против украинского военнослужащего, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами, поступило в суд. Тогда ожидалось, что дело военнослужащего будут рассматривать в общем порядке.

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗаседаниеВСУСуд
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