В суд поступило первое в России дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими

Обвиняемый — военный ВСУ Антон Чередник, пишет RT. Ему вменяется насильственный захват власти, жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, убийство, а также прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.

Ожидается, что дело военнослужащего будут рассматриваться в общем порядке.

В июне прошлого года СК предъявил обвинение Череднику, который, по данным следствия, убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения фразы на украинском языке.

Южный окружной военный суд также рассматривает уголовное дело участника националистического батальона Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения для террористической деятельности, напоминает Ura.ru.

