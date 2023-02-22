В суд поступило первое в России дело против военного ВСУ о насилии над гражданскими
Первое в России уголовное дело против украинского военнослужащего, обвиняемого в насильственном захвате власти и жестоком обращении с гражданскими лицами, поступило в суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной военный суд.
Обвиняемый — военный ВСУ Антон Чередник, пишет RT. Ему вменяется насильственный захват власти, жестокое обращение с гражданским населением и применение запрещенных средств и методов в вооруженном конфликте, убийство, а также прохождение обучения для осуществления террористической деятельности.
Ожидается, что дело военнослужащего будут рассматриваться в общем порядке.
В июне прошлого года СК предъявил обвинение Череднику, который, по данным следствия, убил жителя Мариуполя из-за неправильного произношения фразы на украинском языке.
Южный окружной военный суд также рассматривает уголовное дело участника националистического батальона Дениса Мурыги, обвиняемого в участии в вооруженном формировании и прохождении обучения для террористической деятельности, напоминает Ura.ru.
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