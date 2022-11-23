Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии

Сам обвиняемый заявил, что покинул бы Россию раньше, если бы хотел, ещё до задержания и ареста. Яшин предложил суду отпустить его под залог в 5 миллионов, 100 тысяч рублей.

Статья, которую вменяют подсудимому, предполагает лишение свободы на срок от до 5 до 10 лет либо штраф до 5 миллионов рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Ильи Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале о событиях в украинском городе Буча, когда он был оккупирован российскими войсками.

В мае Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже после ареста Минюст внёс оппозиционера в список иноагентов.

