Суд продлил на полгода арест Яшина* по делу о фейках об армии
Мещанский районный суд российской столицы принял решение о продлении на шесть месяцев срока ареста бывшего муниципального депутата по Красносельскому району Ильи Яшина (признан в РФ СМИ-иноагентом). Оппозиционера обвиняют в дискредитации российской армии «по мотивам политической ненависти».
Днём ранее стартовало заседание по существу дела. Прокурор мотивировал ходатайство о продлении ареста тем, что Яшин владеет долей в квартире жилого дома в Болгарии, а, значит может уехать за границу.
Сам обвиняемый заявил, что покинул бы Россию раньше, если бы хотел, ещё до задержания и ареста. Яшин предложил суду отпустить его под залог в 5 миллионов, 100 тысяч рублей.
Статья, которую вменяют подсудимому, предполагает лишение свободы на срок от до 5 до 10 лет либо штраф до 5 миллионов рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела стали высказывания Ильи Яшин в прямом эфире на своем YouTube-канале о событиях в украинском городе Буча, когда он был оккупирован российскими войсками.
В мае Тушинский суд Москвы оштрафовал Яшина на 90 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», уже после ареста Минюст внёс оппозиционера в список иноагентов.
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