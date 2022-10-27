В России впервые прекратили дело о фейках о действиях вооруженных сил РФ
Адвокат Евгений Губин заявил, что в России было впервые прекращено дело, возбужденное по статье 207.3 УК РФ «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ», сообщает РИА Новости.
По его словам, фигурантом дела был житель Нижнего Новгорода, который разместил в интернете ролик о событиях в Буче. Однако лингвистическая судебная экспертиза показала, что в этом не было «заведомо ложной информации» - ролик был размещён 3 апреля, а официальная позиция Минобороны РФ вышла через несколько дней.
Губин добавил, что публикация в итоге была удалена, а до суда дело не дошло.
«Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного», - заключил адвокат.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест признанному иноагентом муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает RT.
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