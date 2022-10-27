В России впервые прекратили дело о фейках о действиях вооруженных сил РФ

По его словам, фигурантом дела был житель Нижнего Новгорода, который разместил в интернете ролик о событиях в Буче. Однако лингвистическая судебная экспертиза показала, что в этом не было «заведомо ложной информации» - ролик был размещён 3 апреля, а официальная позиция Минобороны РФ вышла через несколько дней.

Губин добавил, что публикация в итоге была удалена, а до суда дело не дошло.

«Мы получили постановление о прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в действиях моего подзащитного», - заключил адвокат.

Ранее Басманный суд Москвы продлил арест признанному иноагентом муниципальному депутату по Красносельскому району Москвы Илье Яшину по делу о распространении фейков о российской армии, сообщает RT.