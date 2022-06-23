Суд признал законным включение Алексея Венедиктова* в список иноагентов

Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), сообщает РИА Новости.

Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин признаны иноагентами

В суде заявили, что были выслушаны доводы сторон, после чего было принято решение иск Венедиктова отклонить.

Минюст включил Венедиктова в список СМИ-иноагентов в апреле 2022 года. Журналист тогда заявил, что не знает, по какой причине попал в этот реестр, но намерен оспорить это решение.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:СудСМИИноагентыАлексей Венедиктов
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