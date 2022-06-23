Суд признал законным включение Алексея Венедиктова* в список иноагентов
23 июня 202215:57
Черёмушкинский суд Москвы признал законным внесение в реестр СМИ-иноагентов бывшего главного редактора «Эха Москвы» Алексея Венедиктова (внесён Минюстом РФ в список СМИ-иноагентов), сообщает РИА Новости.
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23 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru