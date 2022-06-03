Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин признаны иноагентами
Минюст пополнил реестр иностранных агентов на несколько человек, где также оказались журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.
Кроме них, в списке числятся также бизнесмен Евгений Чичваркин, художница Юлия Цветкова, активистка из Крыма Ирина Данилович и политолог Николай Петров.
Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.
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