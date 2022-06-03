Журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин признаны иноагентами

Минюст пополнил реестр иностранных агентов на несколько человек, где также оказались журналисты Алексей Пивоваров и Олег Кашин.

Зеленский предоставил Невзорову украинское гражданство «за выдающиеся заслуги»

Кроме них, в списке числятся также бизнесмен Евгений Чичваркин, художница Юлия Цветкова, активистка из Крыма Ирина Данилович и политолог Николай Петров.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. В декабре 2020 года в него были внесены изменения, которые предусматривали новое понятие - иноагент-физлицо. Им может быть признано лицо, ведущее на территории РФ деятельность в иностранных интересах, получая зарубежное финансирование.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минюст РФЖурналисты
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры