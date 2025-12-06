Депутат Колунов: газовщикам хотят дать право входить в квартиры через суд
Газовые службы в России могут получить право входить в квартиры для проверки оборудования без согласия собственника — но только по судебному решению. Об этом сообщил РИА Новости зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
Законопроект, прошедший первое чтение в феврале, сейчас дорабатывают. Его суть: при отказе пустить газовиков в квартиру компании смогут обратиться в суд, заявления будут рассматривать в сокращённый срок — до 12 дней, судебное решение подлежит немедленному исполнению.
После вынесения решения газовики смогут прийти повторно — в сопровождении полиции или судебных приставов.
Жильцов обяжут уведомлять о проверке заранее: правительство должно утвердить порядок оповещения (электронные и бумажные извещения минимум дважды).
Инициатива призвана повысить безопасность. По данным МЧС, с 2019 года растет число взрывов бытового газа: за период с июля 2024 по июль 2025 года 187 человек получили травмы, 73 погибли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Колунов: газовщикам хотят дать право входить в квартиры через суд
- Адвокат: Долина не указала сроки возврата денег за квартиру Лурье
- СМИ: «Disney» перевыпустит «Звездные войны» в 2027 году
- МО: ВС РФ поразили «Кинжалом» объекты ВПК Украины
- С 1 января 2026 года в РФ появятся свыше 60 новых дорожных знаков
- СМИ: Человека с паспортом, который мошенники показали Долиной, нет
- Китай стал крупнейшим поставщиком пива в РФ
- Ларису Долину обманул «Человек-паук»
- СМИ: РФ подняла в воздух 9 ракетоносцев Ту-95МС и 3 Ту-160
- Кадыров призвал украинцев выступить против Зеленского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru