Депутат Колунов: газовщикам хотят дать право входить в квартиры через суд

Законопроект, прошедший первое чтение в феврале, сейчас дорабатывают. Его суть: при отказе пустить газовиков в квартиру компании смогут обратиться в суд, заявления будут рассматривать в сокращённый срок — до 12 дней, судебное решение подлежит немедленному исполнению.

После вынесения решения газовики смогут прийти повторно — в сопровождении полиции или судебных приставов.

Жильцов обяжут уведомлять о проверке заранее: правительство должно утвердить порядок оповещения (электронные и бумажные извещения минимум дважды).

Инициатива призвана повысить безопасность. По данным МЧС, с 2019 года растет число взрывов бытового газа: за период с июля 2024 по июль 2025 года 187 человек получили травмы, 73 погибли, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

